KONGREYE DOĞRU SON GELİŞMELER

Haber: Gökhan Aksoy

Kırmızı beyazlı ekip az da olsa ligin bitimine 4 hafta kala 4 puan farkla bu yarışa ortak olsa da, diğer taraftan mayıs ayı içerisinde yapılması beklenen kongre için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

HENÜZ RESMEN AÇIKLAYAN YOK!

Bugüne kadar henüz hiç bir aday resmi olarak bir açıklama yapmazken, ortaya atılan isimlerde de somut bir adım atılmadı. Mevcut başkan Necip Çarıkcı ve ekibi 3 yıldır sürdürdüğü görevin sonuna doğru gelirken, yeniden kongrede aday olup olmayacakları da henüz netliğe kavuşmadı.

KONGRE TARİHİ BEKLENİYOR

Boluspor yönetimini talip olmak isteyen isimlerin kongre tarihinin açıklanmasını bekledikleri, ayrıca kulübün mali yapısını öğrenmek için çalışmalara başladıkları öğrenildi. Kongre öncesi çalışma yürüten bu isimler adaylık için bir çok yol arkadaşı için nabız yoklarken, henüz resmen 'ben adayım' diyen bir isim çıkmadı. Mevcut yönetimden de kulübün mali yapısı ve kongre tarihi için açıklama bekleyen aday isimlerin yine bu açıklamanın ardından resmen Boluspor'a talip olacakları ifade ediliyor.

BOBES HESAPLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Bolu Belediyespor'un Boluspor'a devredilmesi ile hesaplar yeniden gözden geçirilirken, kırmızı beyazlı kulüpte BOBES'in borcu ile birlikte alınması sonrası bu hesapların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Henüz iki kulüp arasında resmi imzaların atılıp atılmadığı öğrenilemezken, 6 milyon TL geliri olan Bolu Belediyespor'un 3 milyon gibi bir borcunun olması ve bu borcun yaz aylarında Gölcük'ten gelecek gelirle kapanabilecek olması bir taraftan aday isimlerin iştahını da kabartmıyor değil. BOBES'in bünyesinde Tabiat Parkı Gölcük'ün yanı sıra sultan hamamı, fitness salonu gibi işletmelerde yer alıyor.