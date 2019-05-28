Kongreye Tarihi Çağrı

Haber: Birol Ertunç

Yarın saat 14.30’da Boluspor Halı Saha Tesisleri’nde yapılacak olan kongre öncesi üye sayısının yarısından fazla sayıda katılımın olması gerekiyor. Kritik kongre öncesi adı adaylık için geçen isimlerden mevcut başkan Necip Çarıkcı henüz adaylık açıklaması yapmadı. Çarıkcı’ya yakın isimlerin de adaylık için açıklama yapmadıkları gözleniyor. Eski başkanlardan Savaş Abak ise katıldığı bir televizyon programında mali yükün çok ağır olması nedeniyle adaylığı düşünmediğini açıkladı. Son gelinen noktada Boluspor’da adaylığını açıklayan tek ismin Cavit Demir olması kongreye tek liste ile gidilme ihtimalini bir hayli arttırdı.

Haydi Sandık Başına!

Boluspor’un yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmesi ve kamp çalışmalarını eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi adına kongrenin yarın yapılması büyük önem taşıyor. İlk kongrede çoğunluk sağlanmaması halinde, yeni kongre tarihi kulübe en az 15 gün daha kaybettirecek. Bu durumda geçmiş yıllarda olduğu gibi dar zamanda sağlıklı olmayan transferler ve kararlar yüzünden kulüp sıkıntılar yaşayabilecek. Kamp çalışmalarının Temmuz ayı başında başladığı düşünüldüğünde ilk kongrede çoğunluğun toplanması ve yeni yönetimin bir an önce göreve başlaması şart olarak ön plana çıkıyor. Boluspor’u seven tüm delegelerin geç kalan kongrenin tamamlanması için “tarihi çağrı” yapan deneyimli yöneticiler, “şimdi Boluspor’a ve geleceğine sahip çıkmak için kongreye gidiyoruz”, diye mesaj yolluyorlar.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 11:20