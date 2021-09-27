Haber:Erdal Tanrıverdi

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, 4-0 sona eren Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: “Fiziksel olarak yeterli olmayınca taktiksel eksiklerimiz de ortaya çıktı. Rakipten çok uzak oynadık. Özellikle öne çıkmaya çalıştığımız pozisyonlarda rakibe yakın oynamamaktan, doğru pozisyon almamaktan rakibin hızlı hücumlarına cevap veremedik. Eksik yakalandık, 6'ya 4 yakalandığımız pozisyonlar oldu. Bunun üstüne bireysel hatalarda eklenince mağlup olduk. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı. Bu takıma güven kazandırmak gerekiyor. Güvenimiz inanılmaz düşüktü. Kendisine güvenen bir takım olması gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor, şu an onu söyleyebilirim.”

Ankaragücü cephesi

Necati Erkmen: “Bursaspor'a karşı oynadığımız oyun inşallah devam eder”

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, 4-0 kazanılan Bursaspor karşılaşması sonrası şunları söyledi:

“Gerçekten bizim için güzel ama kardeş takım Bursaspor için zor bir müsabakaydı. Biz geçen hafta kendi sahamızda çok üstün oynadığımız, rakibin kalesinin önünde net pozisyonlarda, şanssızlık ve direkten dönen toplarla gole ulaşamamıştık. Hafta içersinde de Bursaspor'un yeni hoca değişikliği ile birlikte farklı bir oyun oynayacaklarını söylemiştik oyuncularımıza. İlk yarı özellikle ortalarında rüzgâr geçtikten sonra attığımız iki golle ilk yarıyı önde geçirdik. İkinci yarıya da golle başladık. 3-0 olduktan sonra müsabakanın devamında da özellikle ikinci bölge ve savunmayı çok iyi yaptık. Lig devam ediyor. Biz de yolumuzda devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerde çok önemli bir maçımız var. İnşallah bu oyunumuzu orada devam ettiririz” diye konuştu.