Konya Basket Bolu’da kampa girecek

Haber: Okay Özcan

Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Beysu Konyaspor Basketbol’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, baş antrenör Okan Çevik yönetiminde Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda yeni sezona yoğun tempoyla hazırlanırken, Konya’daki çalışmalar 22 Ağustos’ta sona erecek. İkinci etap çalışmaları için ise 23 Ağustos’ta Bolu’da kampa girecek. Yeşil-beyazlıların kampı 30 Ağustos’ta tamamlanacak ve kamp boyunca yoğun bir idman programı uygulanacak. Ayrıca Konyaspor Basketbol’da yerli transfer büyük ölçüde tamamlanırken, kadroya dâhil olacak 2 yabancı transferi için ise girişimler sürüyor.

Ligde şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek Konyaspor Basketbol, yeni sezonda sorun yaşamamak adına kadroyu geniş tutmak istiyor. Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı büyük sorunlar yaşayan yeşil-beyazlılar, aynı sıkıntıyı yaşamamak adına rotasyonlu bir kadro kurdu. Temsilcimiz şu ana kadar 13 yerli ismi kadroya dâhil ederken, 2 de yabancı oyuncu transfer edilecek. Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Erkekler Federasyon Kupası'nda 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, 20 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.