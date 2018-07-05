Haber: Kasım Şahin

Gerede'de kamp yaptıkları otele gelen yeşil-beyazlı ekip, sabah antrenmanını otelin antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirdi. Sabah idmanında kondisyon ağırlıklı çalışan Konya ekibi, akşam antrenmanında ise daha çok topla çalışma yaptı.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Atiker Konyasporlu futbolcular, daha sonra pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, koşu ve açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kampın ilk gününün gayet güzel geçtiğini belirterek, "Bundan sonraki çalışmalarımız bu şekilde sabah ayrı, akşam ayrı olarak gerçekleşecek." dedi.

Kampa 25 oyuncu ile geldiklerini kaydeden Çalımbay, "Sadece birkaç sakat arkadaşımız var. Bir de inşallah yetiştirebilirsek transferlerimiz var. Onlar da geldiği zaman tam kadro çalışacağız. Buradaki çalışmalarımız olsun, yurt dışındaki çalışmalarımız olsun hepsinin dört dörtlük geçmesi gerekiyor. Onun için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalımbay, takımın Kamerunlu futbolcusu SamuelEto'o'nun kamp kadrosunda yer almadığını aktararak, "Normalde Eto'o'nun ayın birinde gelmesi gerekiyordu. Ancak bir mazereti vardı. Biz de yönetimle görüşmesini söyledik. Şimdi yönetimle görüşecekler. Ona göre gelecek. Öte yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetimle sürekli irtibat içindeyiz. Hedeflediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Ancak tabii ki bunlar birdenbire olacak şeyler değil. Biraz uğraşmak gerekiyor. Bulduğumuz oyuncuların bazılarıyla istediğimiz şekilde anlaşamıyoruz. Bazıları bizim istediğimiz gibi olmuyor. Onun için de ilk kampımız bitene kadar inşallah hepsini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Takıma fazla transfer yapmak istemediğini de vurgulayan Rıza Çalımbay, "En fazla 4-5 transfer istiyoruz. Eksik yerlerimiz var. Örneğin sol bekimiz Eren gitti. Onun yerine bir arkadaş almak istiyoruz. Giden oyuncuların yerine oyuncu almaya çalışıyoruz. Keşke yerli olsa da alsak ama bazen maalesef yabancı oyuncu alıyoruz. Yerli de yabancı da bizim için fark etmez. Önemli olan takıma iyi oyuncuyu katmak" değerlendirmesinde bulundu.