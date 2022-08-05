Konyaspor deplasmandan avantajlı döndü

Haber: Ceylan Beykoz

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Vaduz ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İki golün atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Ev sahibi takım, 71. dakikada Sasere ile öne geçerken yanıt 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi. Rövanş mücadelesi 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.

Maçtan dakikalar

8’inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Oğuz ortasını yaptı. Arka direkte Amilton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına geri döndü.

33’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic’in uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

65’inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanatttan kazanılan kornerde Hadziahmetovic, ortasını yaptı. Muhammed’in kontrol etmek istediği top kaleye yöneldi, Vaduz savunması topu çizgiden çıkardı. Seken topa Calvo bir kez daha vurdu, Vaduz savunması topu yine çizgiden çıkarttı.

72’nci dakikada Vaduz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ulrich ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Sasere’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

81’inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Calvo’nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88’inci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Konyaspor atağında Hadziahmetovic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muriç’in sert şutunda top kaleci Büchel’den döndü. Topu iyi takip eden Muhammet Demir, altpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk 11'ler

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

Kadrodan çıkarıldı

Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin yaşadığı sindirim sistemi enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle Vaduz maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.