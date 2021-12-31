Konyaspor, Ümraniyespor'u 2 golle geçti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Orkun yumrukladı ve top Serdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Orkun gole izin vermedi.

9. dakikada topla buluşan Camara sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Erten bu pozisyonda başarılı oldu.

34. dakikada savunmadan çıkan Adil orta sahadan topla bilikte ceza sahası önüne kadar kat etti. Bu oyuncunun sert şutunda savunmadan da seken topu kaleci Orkun kornere çelmeyi başardı.

38. dakikada Barış sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunu kaleci Orkun son anda çizgiden çıkardı.

49. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında rakip yarı alanında savunmadan topu kurtaran Michalak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. 1-0

52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunu kaleci Orkun çıkardı.

58. dakikada Serdar'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, İlker Takpak

Konyaspor: Erten, Barış, Anicic, Adil, Alper (Nafican dk. 73), Serdar (Ekrem dk. 80 ?), Çekiçi (Ahmet Karademir dk. 80 ?), Soner, Rahmanovic (Musa dk. 65), Michalak (Bytyqi dk. 65), Ahmed Hassan

Yedekler: Eray, Guilherme, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Abdülkerim

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ümraniyespor: Orkun, Serkan (Tahsin dk. 65), Yiğithan (Oğuzcan dk. 82 ?), Ercan, Mustafa, Denizhan, Yusuf Emre ? (Faruk Can dk. 8), Kayra (Furkan dk. 82 ?), Mustafa, Onur (Emirhan dk. 65), Camara

Yedekler: Burak, Alim, Kehinde, Birkan, Başar

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Michalak (dk. 49), Ahmed Hassan (dk. 58) (Konyaspor)

Sarı kart: Yiğithan (Ümraniyespor)