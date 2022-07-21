Konyaspor ve Başakşehir Avrupa arenasına çıkıyor

Haber: Uğur Balaban

2021-2022 sezonunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov’a karşı mücadele edecek.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş durumu nedeniyle UEFA kararıyla turun iki ayağı da Konya’da oynanacak. İlk maç UEFA kararıyla seyircisiz oynanacak. Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus’un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos’ta oynanacak. Konyaspor her iki maçı da alınan kara gereği kendi sahasında oynayacak

BATE Borisov-Konyaspor

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEM: G.Fernandes Correia (Portekiz)

SAAT: 22.00

YAYIN: A Spor

Bate Borisov: Scherbitski, Bordachev, Filipovic, Malkevich, Sazontchik, Bocherov, Nechaev, Bessmertny, Gromyko, Milic, Oreshkevich

TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandr Mikhailov

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Uğurcan Yazğılı, Michalak, Amilton, Cikalleshi

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir’in rakibi Maccabi Netanya

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün İsrail’in Maccabi Netanya takımını konuk edecek. Maçın rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail’de oynanacak.

Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertlilerde, takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak UEFA listesinde yer almıyor. Başakşehir’in yeni transferi Mesut Özil de henüz hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyecek.

Başakşehir, bugün İsrail temsilcisi Maccabi Netanya’yı konuk edeceği maçla Avrupa kupalarında 37. kez sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 39 gol atan Başakşehir, kalesinde 63 gole engel olamadı.

Başakşehir-Maccabi Netanya

Stat: Başakşehir

Hakem: Irakli Kvirikashvili (Gürcistan)

Saat: 20.45

Yayın: TRT Spor

Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Junior Caiçara, Berkay Özcan, Aleksic, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Chouiar, Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Maccabi Netanya: Hartherz, Ashkenazi, Karzev, Konstantini, Sadeh, Galabov, Berko, Shlomo, Keller, Twumasi, Nitzan

Teknik Direktör: Benyamin Lamm