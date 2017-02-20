Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige yeni kadrosuyla başlayan Boluspor, ligin ilk yarının 10.haftasına kadar aldığı puanlarla yüzleri güldürürken, 10.haftanın ardından kadro derinliğinin azlığı ile birlikte kötü sonuçlar almaya başladı. Sezon arasında bir kez daha kadrosunu yenileyen Kırmızı Beyazlı ekibimiz, kadronun uyumsuzluğu ile kötü sonuçlar almaya devam etti. Ligin 20.haftasında MİY maçında sahaya sürpriz kadro ile çıkan Fuat Çapa maçtan alınan 2-2 beraberlikle birlikte Fuat Hoca’nın sürpriz kadro planı işe yaramadı. Boluspor 21.haftada Ümraniyespor’u konuk ettiği maça Fuat Çapa, kalede Soner’i başlattı. MİY maçında ki sağ ve sol beklerle ilk 11’e başladı. Senegal 20 yaş altına katılan genç oyuncumuz Mamadou Diarra yerine ise Ramazan Sal forma giydi. Çapa Mitcehell ve Peopen birlikteliğinden vazgeçerek Peopen’i tek forvet oynattı.

İşte korku filminin 10 maçlık serisi

Ş.Urfaspor 4 - Boluspor 0

Boluspor 1 - Y.Malatyaspor 5

Manisaspor 2 - Boluspor 2

Sivasspor 3 - Boluspor 1

Boluspor 1 - Elazığspor 2

Mersin İ.Y. 2 - Boluspor 2

Boluspor 1 - Beşiktaş 1

Beşiktaş 2 - Boluspor 0

Boluspor 0 - Kayserispor 0

Darıca G.Birliği 1 - Boluspor 1