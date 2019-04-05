Haber: Gökhan Aksoy
9 kişilik Gençlerbirliği’ni yenemeyen ve haftalardır deplasmanda kazanamayan Boluspor’u hafta sonunda oynayacağı Karabükspor maçından sonra çok zorlu bir fikstür bekliyor. Temsilcimiz küme düşen Karabükspor maçı mücadelesi sonrası kalan haftalarda tamamıyla üstündeki takımlarla karşılaşacak. İşte korku tüneli gibi görünen zorlu fikstür:
29.Hafta: Abalı Denizlispor-Boluspor
30.Hafta: Boluspor-Gazişehir FK
31.Hafta: Adana Demirspor-Boluspor
32.Hafta: Boluspor-Hatayspor
33.Hafta: Altınorduspor-Boluspor
34.Hafta: Boluspor-Eskişehirspor