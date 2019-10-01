Korku Tüneli Gibi

Haber: Birol Ertunç

Boluspor TFF 1.Liginde 14 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maç olmak üzere tam üst üste 17 deplasman maçını kazanamadı. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte ligde sadece 5 puan alabildi. Boluspor’un geçen sezon ligde yaşadığı deplasmanda maç kazanamama alışkanlığı kupada da devam ediyor. Boluspor son deplasman galibiyetini geçen sezon küme düşen Karabükspor karşısında tam 11 ay önce 4 Kasım 2018’de 2-0’lık skorla elde etmişti. Boluspor lige kötü başlamasının yanında deplasmanda elde ettiği kötü sonuçlarlar da korkutmaya devam ediyor. Boluspor bu süreçte Sait Karafırtınalar ile başladığı deplasmanda kazanamama serisini, Orhan Kaynak, Giray Bulak ve son olarak ta Osman Özköylü ile de devam ettirdi. Boluspor tam 10 aydır 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 14’ü lig, 3’ü kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 17 maçı kazanamadı. Boluspor bu 17 maçın 11’ini kaybederken 6’sında ise rakipleri ile yenişemedi. Balıkesirspor maçı öncesi bu seri de göz alındığında kırmızı-beyazlılarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 17 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

TFF 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Giresunspor 3 – Boluspor 1

G.Birliği 1 – Boluspor 1

Y.Denizlispor 0 – Boluspor 0

A.Demirspor 4 – Boluspor 1

Altınorduspor 3 – Boluspor 0

Osmanlıspor 2 – Boluspor 1

BB Erzurumspor 1 – Boluspor 0

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1

Payasspor 5 – Boluspor 3 (Penaltılarla)

Barış GÜZELTÜRK