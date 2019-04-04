Korku Tüneli Gibi!.

Spor Toto 1.Ligde son haftalarda büyük düşüş yaşayan Boluspor’u Karabükspor maçından sonra son 6 haftada oldukça zor maçlar bekliyor.

Korku Tüneli Gibi!.

Haber: Gökhan Aksoy

9 kişilik Gençlerbirliği’ni yenemeyen ve haftalardır deplasmanda kazanamayan Boluspor’u hafta sonunda oynayacağı Karabükspor maçından sonra çok zorlu bir fikstür bekliyor. Temsilcimiz küme düşen Karabükspor maçı mücadelesi sonrası kalan haftalarda tamamıyla üstündeki takımlarla karşılaşacak. İşte korku tüneli gibi görünen zorlu fikstür:

29.Hafta: Abalı Denizlispor-Boluspor

30.Hafta: Boluspor-Gazişehir FK

31.Hafta: Adana Demirspor-Boluspor

32.Hafta: Boluspor-Hatayspor

33.Hafta: Altınorduspor-Boluspor

34.Hafta: Boluspor-Eskişehirspor

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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