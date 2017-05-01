Haber: Aysun Beykoz

Cangök, Boluspor yenilgisinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Oyuncularım adına, şehrim adına çok üzgünüm. Bu sene yaşadıklarımızdan çıkarılacak çok ders var. Ne yazık ki talihsizlikler üst üste geldi. Bal-Kes markası bunları hak etmiyor. Oyuncularımızın da psikolojisi bozuldu. Sahaya moralimiz bozuk çıkıyoruz. Bir de adil yönetim olmayınca yapacak bir şey kalmıyor. Bana göre penaltımız verilebilirdi. Ama hakem vermedi. Kadir de maç sonrası topun eline çarptığını söyledi. Bu takım 9 maç üst üste kazanamayacak bir takım değil. Hocasız çıksalar kazanırlar ama olmayınca olmuyor. Artık maçların bir an önce bitmesini bekliyoruz. Ligden düşmek gibi bir korku yaşamak istemiyoruz. Rakiplerin kaybedeceği puanlardan çok kendimiz artık maç ve puan kazanmalıyız. Sıkıntı yaşaMamak için en az 3 puan daha almalıyız. Bunun sonu kötü olmasın. Balıkesirspor her zaman için bu ligde kalmalı, en kötü yeri de burası olmalı. Bunun için hepimiz çaba sarfetmeliyiz" dedi.

Cangök, maçta kadroya giremeyen Bekamenga'nın moralsiz olduğunu söyleyerek, geçen haftaki antrenmanların bir çoğuna mazeret göstererek çıkmadığını ve maç kadrosuna da alınmamasını istediğini söyledi. Cangök, kampta disiplinsiz davranışları nedeniyle maç kadrosuna alınmayan İshak'la ilgili kararı ise yönetimin aldığını vurguladı.