Korkulu Rüya Sürüyor: 0-0

Haber: Volkan Yılmaz

Düşme hattında olan Boluspor ve Altınordu bu akşam kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın sonucu en çok Eskişehirspor'u etkileyecekti. Boluspor kazanırsa Eskişehirspor bir alt lige düşmeyi garantileyecekti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan TFF 1. Ligde Boluspor 97 gün sonra sahaya çıktı.. Bu akşam oynanan Boluspor-Altınordu maçı iki takım için oldukça büyük önem taşıyordu. Maç öncesi hem Boluspor hem Altınordu düşme hattına oldukça yakındı. Boluspor kazanırsa Eskişehirspor bir alt lige düşecekti. TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Boluspor - Altınordu maçı Bein Sports Max 2'den canlı yayınlandı. Boluspor’da Poepon, Emre ve Kubilay ile cezalı Haliloviç, Altınordu'da ise sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Ali Emre ve stoper Enes kadroda yer almadı. Seyircisiz oynanan ve çok fazla pozisyonun olmadığı maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Boluspor’da düşme tehlikesi sürerken, İzmir ekibi ise bu sonuçla derin bir soluk aldı.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Boluspor: Mosquera, İsmail, Cumali, Melih, Mustafa Eskihellaç (85.dk.Kidric), Seth, Arif, Hayrullah, Mutlu (53.dk.Bilal), Burak, Mustafa Durak

Altınorduspor: Erhan, Ravil Tagir, O.Taha, Sinan, Ufuk, Oğulcan, Muhammed (87.dk.Berkay), H.Atakan (90.dk.Hüsamettin), Metehan (67.dk.Batuhan), Furkan, Kemal (67.dk.Yasin)

Sarı Kartlar: 24.dk.O.Taha (Altınorduspor)

Maçtan Dakikalar

44.dakika: Hayrullah’ın vuruşunda savunmaya çarpan top üst direkten döndü.

59.dakika: Bilal’in frikikinde top üstten auta gitti.

79.dakika: Mustafa Eskihellaç’ın vuruşu kaleciden dönerken, İsmail Konuk topu boş kaleye gönderemeyince Boluspor golden oldu.