Köroğlu Beton 2.Yarıda Bitirdi

Haber: Gönül Olutürk

Galibiyeti bulunmayan 2 takım 3.haftanın 2.maçında Karaçayır’da karşı karşıya geldi. Oldukça centilmence geçen maçın ilk yarısında 2 takım da kaleye gitmekte çok zorlandı. Maçın ilk yarısından gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Maçın 2.yarısında Köroğlu Beton takımı golleri arka arkaya gelmeye başladı. 2.yarının hemen başında Köroğlu Beton 1-0 öne geçti. Çok geçmeden fark 2’ye çıktı: 2-0. 3.golden sonra Köroğlu Beton takımının 4.golü de penaltıdan geldi: 4-0. Yurt İletişim hücum yapmakta zorlanınca Köroğlu Beton 5.ve 6.golü de buldu. Yurt İletişim 2 maçında gol ve puanla tanışamazken, Köroğlu Beton ise grupta ilk galibiyetine ulaştı. Maçın en üzücü olayı ise Köroğlu Beton takımından Mevlüt’ün ayağının kırılması ve 112 ekibiyle hastaneye kaldırılması oldu.

Köroğlu Beton: Yüksel, Mevlüt, Mehmet, Vedat, Neşat Deniz, Hakan, Yetiş, Ulaş, Serkan, Barış, İsmail, Şenol, Faruk, İdris, Metin

Yurt İletişim: Saip, Selahattin, Salih, Bahattin, Sami, Fırat, Hüseyin, Ayhan, Adnan, Ercan, Taner, Orhan, Muhammet, Yücel