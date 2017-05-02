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02 Mayıs 2017 Salı
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    • Köroğlu Beton’da Puan Hasreti Sona Erdi

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan tüm hızıyla devam ederken, dün akşam Karaçayır Spor Tesislerinde 4 karşılaşma oynandı.

    02 Mayıs 2017 Salı 12:18
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    Köroğlu Beton’da Puan Hasreti Sona Erdi

    Haber: Ceylan Beykoz

    B grubunda bu haftaya kadar galibiyeti bulunmayan iki takımın karşılaşmasında Köroğlu Beton ile Sedaş karşı karşıya geldi. Sahadan 6-4 galip ayrılan Köroğlu Beton oldu ve puan hasretine son verdi.

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında 5.hafta heyecanı B grubunda oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Grupta 5.hafta öncesinde puanı bulunmayan takımlardan Köroğlu Beton ile Sedaş nefes kesen maçta karşı karşıya geldi.

    Puan hasretine son vermek isteyen iki takımda karşılaşmaya istekli başladı. Maçı ve puanı daha çok isteyen Köroğlu Beton maça damga vuran isimlerinden UlaşKoyuncu’nun kaydettiği üç golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı bırakmayan Sedaş rakip kalede daha etkili olmaya başladı. İkinci yarısında toplam 6 gol birden olan ve futbolseverlere bol gollü bir karşılaşma izlettiren takımlardan Köroğlu Beton golcüsü Ulaş ile galibiyeti almayı başardı. İkinci yarıda üç gol daha kaydeden Ulaş takıma adına 6 gol birden kaydederek gecenin yıldızı oldu. Bu sonucun ardından puan hasretine son veren Köroğlu Beton 3 puanı hanesine yazdırırken, Sedaş ise 5’inci hafta sonunda yine puan alamadı.

     

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvasında, Heyecan

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