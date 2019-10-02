Köroğlu Karate Kupası Başlıyor

Haber: Volkan Yılmaz

İller Arası Köroğlu Karate Kupası ilk defa 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Ümit-Genç-Büyük ve Veteranlar kategorilerinde Tüm Türkiye’ye açık olarak 17 Temmuz Spor Salonu’nda tertip edilecek. Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Kyokushin Ashihara branşı organizasyon kurulu üyesi İbrahim Damar ve Bolu Wushu İl Temsilcisi Tahsin PAÇA’nın ilimize kazandırdığı faaliyette 500 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor. Turnuva ön kayıtları 13 Ekim 2019 tarihine kadar e-posta yoluyla yapılabilinecek. Turnuvanın ilk günü tüm kategorilerin eleme maçları, ikinci gün ise finalleri yapılacak. Turnuvada ilimizi Dilara Erol, Yağız Gültekin, Alperen Utku, Mehmet Emin Nacar, Sude Keskin, Beril Karaman, Sude Keskin, Fatma Uygan ve Özhan Göfner temsil edecek.