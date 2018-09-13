HABER:Esra Öztürk

İlimizde düzenlenen 6. Uluslararası Köroğlu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere Köroğlu Kupası damga vuruyor.6.Uluslararası Köroğlu Festivali Kapsamında düzenlenen etkinliklerde Bolu Kent Meydanı Anıtpark’ta Futbol, Voleybol, Basketbol, Karate, Taekwondo, Kickboks, Güreş, Atletizm, Bisiklet, Oryantring, Cimnastik, Masa Tenisi, Tenis ve satranç branşlarında tanıtım standları yer alacak olup ayrıca bu branşlarda Köroğlu Kupası müsabakaları da yapılıyor.