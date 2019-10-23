Köroğlu Kupası Sahiplerini Buldu

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Bolu İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wushu İller Arası Köroğlu Kupası 19-20 Ekim tarihlerinde 12 ilden 165 sporcunun katılımıyla 17 Temmuz Spor Salonu’nda tamamlandı.

Köroğlu Kupası Sahiplerini Buldu

Haber: Aysun Beykoz

Birinci gün saat 14:00’da yapılan açılış töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan, Bolu Wushu İl Temsilcisi Tahsin Paça hazır bulundu. Müsabaka kayıtları ve tartının ardından eleme maçları ile başlayan turnuvanın ilk günü yarı final karşılaşmalarıyla sona erdi. Müsabakanın son günü final karşılaşmalarıyla heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Ardından şube müdürleri Hakkı Karabacakoğlu, Ramazan Demir ve Muzaffer Akdoğan’ın katılımıyla madalya, kupa seramonisi düzenlenerek toplu fotoğraf çekimi ile turnuva sona tamamlandı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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