banner133

banner128

banner120
02 Temmuz 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Köroğlu Team başarıdan başarıya koşuyor

    Köroğlu Team takımımız Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Türkiye Offroad şampiyonasında büyük başarı gösterdi. Köroğlu Team takımı ayrıca Bolu’nun isminin duyulmasında da büyük katkı gösterdi.

    02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
    Bu haber 20 kez okundu
    Köroğlu Team başarıdan başarıya koşuyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Vezirköprü'de gerçekleşen yarışla ilgili bir açıklama yapan Köroğlu Team Kulüp Başkanı Burhan Turan, her yarışmada başarılarına başarı kattıklarını belirterek; “Daha önce de söylediğimiz gibi  haftasonu Samsun Vezirköprü'de Türkiye Offroad Şampiyonasının üçüncü ayağına katıldık. Şampiyonanın ikinci ayağı olan Ankara'da olduğu gibi bu sefer de kupayla döndük. Ankara' da aldığımız takım kupasının yanına bir kupa daha ekledik. S2 klasmanında yarışan Köroğlu-3 aracını kullanan sporcularımız Mustafa Akın ve Mustafa Dikici kendi sınıfında ikinci olarak kupa kaldırdılar. S3 klasmanında Köroğlu-1 isimli aracımızda yarışan sporcularımız Yaşar Uzun ve Fatih Akbay ve S4 klasmanında Köroğlu-2 aracıyla yarışan sporcularımız Nurettin Özkaya ve Hakan Taşlı da iyi puanlarlar alarak takım puanımızı yükseltti” dedi.

    Turan, açıklamasının sonunda; “Bolu Belediyesi'nin katkılarıyla, Köroğlu Team takım adıyla şehrimizi ulusal platformlarda tanıtıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugünkü yarışımız TRT Spor kanalında naklen yayınlandığı için şehrimizi "Tabiatın Kalbi Bolu" markası ile ulusal ve uluslararası çapta tanıtmış, duyurmuş olduk. Bize bu gururu yaşatan başta Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz olmak üzere, bizlerden desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve tabiki Boloff'un kıymetli üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Köroğlu, Team, Takımımız, Vezirköprü, Ilçesinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR AYLIK SULTANLIK
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BÜLBÜL GÜLE, KARGA ÇÖPLÜĞE GÖTÜRÜR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124