Haber: Kasım ŞAHİN

Vezirköprü'de gerçekleşen yarışla ilgili bir açıklama yapan Köroğlu Team Kulüp Başkanı Burhan Turan, her yarışmada başarılarına başarı kattıklarını belirterek; “Daha önce de söylediğimiz gibi haftasonu Samsun Vezirköprü'de Türkiye Offroad Şampiyonasının üçüncü ayağına katıldık. Şampiyonanın ikinci ayağı olan Ankara'da olduğu gibi bu sefer de kupayla döndük. Ankara' da aldığımız takım kupasının yanına bir kupa daha ekledik. S2 klasmanında yarışan Köroğlu-3 aracını kullanan sporcularımız Mustafa Akın ve Mustafa Dikici kendi sınıfında ikinci olarak kupa kaldırdılar. S3 klasmanında Köroğlu-1 isimli aracımızda yarışan sporcularımız Yaşar Uzun ve Fatih Akbay ve S4 klasmanında Köroğlu-2 aracıyla yarışan sporcularımız Nurettin Özkaya ve Hakan Taşlı da iyi puanlarlar alarak takım puanımızı yükseltti” dedi.

Turan, açıklamasının sonunda; “Bolu Belediyesi'nin katkılarıyla, Köroğlu Team takım adıyla şehrimizi ulusal platformlarda tanıtıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugünkü yarışımız TRT Spor kanalında naklen yayınlandığı için şehrimizi "Tabiatın Kalbi Bolu" markası ile ulusal ve uluslararası çapta tanıtmış, duyurmuş olduk. Bize bu gururu yaşatan başta Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz olmak üzere, bizlerden desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve tabiki Boloff'un kıymetli üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.