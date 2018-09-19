HABER:S.Özge Yücel

Bu sene 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Köroğlu Festivali kapsamında yapılacak olan Köroğlu Voleybol Turnuvası 21, 22, 23 Eylül tarihlerinde oynanacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Belediyespor Voleybol Şube Başkanı Engin Alemdar şunları söyledi: “Hem bu hazırlık sürecinde takımımızın durumunu görmek hemde artık geleneksel hale gelen Köroğlu Turnuvasını bu sene de gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Turnuvaya katılacak takımlara başarılar diler halkımızı turnuva boyunca maçları izlemeye davet ediyoruz.” 21,22,23 Eylül 2018 tarihinde 17 Temmuz spor salonun da 6.Köroğlu Festivali Voleybol Turnuvası Katılacak Takımlar Bolu Belediye Spor Kulübü Pursaklar Voleybol İhtisas Spor Kulübü Sakarya Gelişim Spor Kulübü Samsun Anakent Spor Kulübü.

İlk maçlar (17 Temmuz Spor Salonu)

21 Eylül Cuma

13:30 Bolu Belediyespor -Sakarya

15:30 Samsun Anakent -Pursaklar