Haber: Gönül Olutürk

Özel idare Köroğluspor, Bolu U 19 Liginin 7.haftasında Gençlergücü ile karşılaştı. Karaçayır Spor Kompleksi Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Köroğluspor takımı Özcan (3), Baran (3), Doğukan (2), Aziz Ahmet ( 2), Hüseyin, ve Mertcan’ın golleriyle 12-0 kazandı. Bu galibiyetle Köroğluspor takımı puanını 13’e çıkararak 2.ligini korudu. Gençlergücü takımı ise 0 puanla son sırada yer alıyor. Maça Özel idare takımı etkili başladı. 2.dk Özel İdare Köroğluspor takımı geliştirdiği atakta Baran topu ağlara göndererek maçta 1-0 öne geçti. Kalesinde golü gören Gençlergücü takımı beraberlik için yüklense de aradıkları golü bulamadı. Maçın 21.dakikasında Doğukan ile Köroğluspor takımı skoru 2-0’a getirdi. Farkı arttırmak isteyen Özel İdare takımı baskılarını artırdı. 26.dakikada Aziz Ahmet’in golü ile Köroğluspor takımı durumu 3-0 yaptı. Etkili oyun oynayan Özel İdare takımı rakip kaledeki ataklarını sıklaştırdı. Maçın 30.dakikasında Köroğluspor’dan Hüseyin’in golü ile maçta durum 4-0 oldu. 37.dakikada Doğukan’ın golü ile Köroğluspor takımı skor 5-0’a getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 5-0 Özel İdare Köroğluspor’un üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının 48.dakikasında Aziz Ahmet’in golü ile Özel İdare Köroğluspor takımı maçta durumu 6-0’a getirdi. Özel İdare takımı rakip karşısında oyun üstünlüğünü artırdı. 62.dakikada Baran ve 67.dakikada Özcan’ın golleri ile Köroğspor takımı skoru 8-0’a getirdi. rakip kalede üstünlüğünü kabul eden Köroğlu takımı Mertcan’ın golü ile maçta durumu 9-0 a getirdi. 79.dakikada Baran kendisinin 3.golünü kaydederek Köroğlu takımını 10.golünü kaydererek skoru 10-0 yaptı. Golün üzerinden çok geçmeden 80.dakikada Özcan’ın golü ile maçta durum 11-0 oldu. Maçın skorunu 88.dakikada Mertcan kaydetti. Mertcan’ın golü ile maçı Köroğluspor takımı 12-0 kaydetti.

Hakermler: Sinan Yılgündüz, İlker Yavuz, Özkan Elikkaya

Özel İdare Köroğluspor: **Erdoğan, ** Eren Taner, ** Emre, ** Soner, ** Adem, ** Hüseyin, ** Mertcan, ** Aziz Ahmet, ** Baran, ** Doğukan, ** Hüseyin Alp

Gençlergücü: ** Samet, ** Yiğit, ** Burak Batar, ** Umut, ** Onur, ** Burak Bulut, ** Emrah, ** Ferhat, ** Furkan, ** Melih, ** Enes

Goller: 2.dk – 62.dk – 79.dk Baran 21.dk – 37.dk Doğukan, 26.dk- 48dk. Aziz Ahmet, 30.dk Hüseyin, 67.dk – 80.dk – 88.dk dk Özcan, 70.dk Mertcan,