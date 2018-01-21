Haber: Gönül Olutürk

Bolu U 19 Liginin 10.haftasında Bolu Belediyespor ile Özel İdare Köroğluspor takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor U 19 takımı tek golle kazandı. Bolu Belediyespor’a galibiyeti getiren golü penaltıdan 70.dakikada Ömer kaydetti. Maçın 90 + 4.dakikasında Özel İdare Köroğluspor’daÖzcan iki sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bolu Belediyespor bu galibiyetle puanını16’ya çıkararak 4.sıradaki yerini korudu. Özel İdare Köroğsluspor ise 16 puanla 3.sıraya geriledi. Bolu Belediyespor ligin 11.haftasını maç yapmadan geçerken, Özel İdare Köroğluspor ise Mengen Belediyespor’u konuk edecek.

Hakemler: Arif Ergün, İlker Akbayır, Yakup Büyükatar

Bolu Belediyespor: ** Emre, ** Eray, ** Melih, ** Harun, ** Berkay, ** Alper, ** Sefa, ** Burhan, ** Ömer, ** Onur, ** Umut

Özel İdare Köroğluspor: ** Erdoğan, ** Eren Taner, ** Emre, ** Soner, ** Enes Can, ** Adem, ** Mert, ** Umut, ** Baran, ** Doğukan, ** Hüseyin Alp

Gol: 70.dk Ömer(penaltı) ( Bolu Belediyespor)

Kırmızı Kart: 90*4 Özcan ( Özel İdare Köroğluspor)