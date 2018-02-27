Haber: Semih Baykal

Bolu Amatör U – 17 Liginin 4.haftasında Aladağspor ile Özel İdare Köroğluspor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor takımı 7-1 kazandı. Köroğluspor’a galibiyeti getiren golü 3dakikada ve 44.dakikada Furkan Yıldız, 53.dakika ve 62.dakikada Enes Günaydın, 73.dakikada Metin Tabağ, 77.dakikada Sefa Dağlı ve 80 dakikada Abdullah Tokpınar kaydetti.Aladağspor’un tek golünü ise 67.dakikada Özkan Akın kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Özel İdare Köroğluspor puanını 9’a çıkararak liderliğe yükselirken, Aladağspor ise 0 puanla son sırada kaldı.

Hakemler: Savaş Sarıcan, Hüsem Uslu, Mertcan Ay

Aladağspor: ** T. Anıl Özkoç, ** M. Furkan Şentürk, ** Erdal Çelebi, ** Özcan Akın, ** Buğra Duman, ** Eyyüp Ayaz, ** Emirhan Öztürk, ** Vural Duman, ** Eren Yıldız, ** Furkan Tezcan, ** Batuhan Malkal

Özel İdare Köroğluspor: ** Yusuf Öztürk, ** Burak Efe Demirer, ** Serkan Demir, ** Burak Çobanoğlu, ** Eren Taner Bayhan, ** Ahmet Durmuş Gökcek, ** Enes Günaydın, ** Abdullah Tokpınar, ** Furkan Yıldız, ** Enes Engün, ** Metin Tabağ

Goller: 67.dk – Özkan Akın ( Aladağspor), 3.dk – 44.dk Furkan Yıldız, 53.dk – 62.dk Enes Günaydın, 73.dk Metin Tabağ, 77.dk Sefa Dağlı, 80 dk Abdullah Tokpınar (Özel İdare Köroğluspor)