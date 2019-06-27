Haber: Esra Öztürk

Spor Genel Müdürlüğü’nün “ Koşabiliyorken Koş “ projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. İzzet Baysal Ortaokulu ve Refikaana Anaokulu öğretmenlerinin de destekleri ile Seben Gölü’nde bir kano etkinliği düzenlendi. Yapılan kano etkinliğinde fiziksel hareketliliğin sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olduğu ve bunu monotonluktan kurtararak farklı şekillerde yapılabileceğine dikkat çekildi. Konuyla ilgili olarak GSHİM’nden yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı başta Sağlık İl Müdürlüğü Hemşiremiz Emine ÖZDOĞAN’a ve katılımlarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür eder; sağlıklı bir yaşam dileriz” ifadelerine yer verildi.