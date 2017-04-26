Haber: Aysun Beykoz

Wings for Life World Run, yaklaşık 40 ülkede zaman dilimi engeli tanımadan aynıanda başlayan, finiş çizgisi olmayan, start noktasından itibaren kendinizle yarıştığınız, Yakalama Aracı sizi

yakalayıncaya kadar katedebileceğiniz maksimum kilometreyi koşmanız gereken bir yarış. Daha önemlisi, tüm dünyadayarış kayıtlarından elde edilen gelir omurilik zedelenmeleri için yapılan araştırmalara harcanmak için toplanıyor. Yarışta amaç koşabilme şansına sahip insanların, bir an olsun durupdüşünüp nasıl bir şansa sahip olduklarının farkına varıp, bu hakları elinden alınmış dostlarına yardım eliuzatabileceği ve empati kurmalarını sağlayacak kadar güçlü.Sadece yarış kaydından elde edilen gelirle kalmayıp, tekerlekli sandalye kullanan birini iterek de katılım

sağlanabiliyor.

Wings for Life nedir?

Omurilik zedelenmelerinin tedavisi yolunda yapılan araştırmalara kaynak sağlamayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Wings for Life World Run’dan elde edilen gelirin yüzde 100’ü ve koşucuların yaptığı bağışlar doğrudan Wings For Life Vakfı’na aktarılmakta.