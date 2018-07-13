Haber: Aysun Beykoz
Gençlik Kampının 3. Dönemine gelen 16 Kosavalı kampçının Kafile Başkanları, Kamp Program Sorumlusu ve Kamp Müdürü ile beraber Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’i ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında kamp boyunca güzel ve eğlenceli vakit geçirdiklerini,gösterilen misafirperverlikten ve ilgiden memnun kaldıklarını belirterek teşekkür ettiler.
Kosavalı gençlerden Ertem’e ziyaret
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