Koşukavak “Burada kazanabilirdik”

Haber: C.Kutay Aykan

Yalçın Koşukavak şu açıklamayı yaptı: “Öncelikle, deplasmanda ilk yarı itibari ile kontrolü bir oyun vardı her iki takım açısından da. Deplasmanda ikinci yarının başı itibari ile 46. dakika 1-0 öne geçip skor avantajını alınca oradan sonra başka şeyler yapmak gerekiyordu. 50 ile 70’inci dakikalar arası çok baskı kurmaya başladı Boluspor. O bölümlerde fazlasıyla top kaybı ve topu kontrol edemediğimizden dolayı oyunu da kontrol edemedik. Bu sefer oyunun içine diziliş anlamında müdahale etme gereği hissettik. O dakikalarda ben de böyle bir müdahale etmek istemezdim aslında. Ama topu tutamayınca, o baskıyı kaldıramayınca sürekli top kayıpları ve Boluspor’u oyunun içine getirdik. Böyle olunca da beşli savunmaya dönüp oyunu biraz tutmayı denedik. Son bölümde de penaltı pozisyonu yanlış. O konuda biraz hakemin oyun içindeki oyun yönetme karakterine baktığınız zaman çok kolay faul çalmayan, oynatan bir hakemdi. O pozisyonu soyunma odasında izlediğimde çok net bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Deplasmanda kazanabilirdik. Oyunu 1-1’den sonra bir frikik pozisyonu var. Kaleciden dönen topu Aykut boş kaleye atamadı. Bir de 90+3’de Seleznyov vuramadı. Galibiyete yakındık. 1 puan için üzgünüz. Burada kazanabilirdik”

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019, 14:57