Koşunun galibi ‘Flying Bird’ oldu

Haber: Birol Ertunç

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) desteğiyle Salı günü Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen “Köroğlu Koşusu”na yarış severler büyük ilgi gösterdi. Saat 17.30’da start alan koşuyu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, CHP Belediye Meclis Üyesi Ergün Temel, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Özgüneylioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ve Basın Yayın Müdürü Ergin Yönet’te yarış severler ile birlikte tribünden izledi.

5 safkan birincilik için yarıştı

3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak gerçekleştirilen yarış, 2 bin 100 metre mesafede kum pistte koşuldu. 61 bin TL birincilik ikramiyeli koşuda 5 safkan start aldı. Büyük heyecana sahne olan yarışı Kamil Kahyaoğlu’nun sahibi olduğu ve Jokey Gökhan Kocakaya’nın bindiği ‘Flying Bird’ kazandı. Mücadelede ayrıca Jokey Özcan Yıldırım’ın bindiği ‘Gloin’ ikincilik, Jokey Mehmet Akyavuz’un bindiği ‘High Pressure’ ise üçüncülük başarısı elde etti.

Birinciye ödülünü Başkan Özcan verdi

Koşu sonrası düzenlenen kupa töreninde, kazanan safkanın sahibi Kamil Kahyaoğlu’na ödülünü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan verdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan ayrıca, TJK Asli Üyesi Hayrettin Karamazı ve Hipodrom Müdürü Adnan Demirci’ye de günün anısına hediye takdiminde bulundu.