Haber: Yasin Bilgi

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Genel olarak takımın sahaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Mustafa Reşit Akçay, "Kendi evimizde kaybetmek çok acı verici ama ilk müsabaka. Kötü oynamadık, kötü goller yedik. Rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı iyi kullanamadık. Seyircimizin ve taraftarımızın bize karşı tavrı ve davranışları da saygı duyulacak şekilde, biz de saygı duyuyoruz. Çünkü güçlü bir camianın, her zaman kazanmaya alışmış olan taraftarı, kendi evindeki mağlubiyetlere böyle refleksler verebilir. Takımlarına güvenmeleri gerek, çünkü sahadaki mücadele ve kendini ifade etme, formayı taşıma konusunda çok fazla problem yaşamdık. Taktiksel olarak bazı ayrıntılarda problemler var. İki tane sırtı dönük rakibe yapılan faullerle iki tane gol yedik. Bunların hepsi çözülebilir. Önümüzde çok uzun bir maraton var bunu düzeltecek gücümüz var ve sahada da uygulayacak oyuncularımız var, başarabiliriz sadece biraz sabır. Hem bizde hem taraftarımız da bu sabır olması gerek" diye konuştu.

"Eksiklerimizi kabul etmeliyiz"

Taktiksel anlamda bazı problemlerin yaşandığını fakat kısa zamanda bu problemlerin çözüleceğini belirten Akçay şöyle konuştu:

"Önümüzde 5 haftalık bir süreç var ve bu 5 haftada iki defa aramız var. Biri milli takım arası diğeri de bay arası. Bu takıma bu sabır tanınmalıdır. Fiziksel olarak bence çok çok iyiyiz ama taktiksel olarak eksiklerimizi kabul etmeliyiz. Bunlar üzerinde çalışmalar yaparak sahadaki sonuçları lehimize çevirmeye çalışacağız. Belki bir oyuncu daha bize katılacak. Onun da katılmasıyla bizim üçüncü bölgedeki gücümüzü daha da artıracak ve rekabeti yükseltecektir."

"Kötü goller yedik ama çabamız iyiydi"

Kocaelispor'un biraz zamana ve sabra ihtiyacı olduğuna değinen Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

"Şampiyonluğa gelince neden olmasın ? Biz önümüzdeki 5 haftalık süreci 8 ve 9 puan olarak kendimize göre bir planladık bu olmayabilir de, sabır göstermek gerekir. Bunu zaten yöneticiler bilir. Ne zaman kayık değiştirmemiz gerek ne zaman at değiştirmemiz gerek onlar tecrübeli, onlar bilir ve o zaman da devreye girilir. Şu anda bunları konuşmak çok doğru değil, takımımıza ve oyuncularımıza güvenmeliyiz. Hepsi pırlanta gibi. Taraftarın bugün alınganlık göstermesi normal. Skor biraz ağır gibi geldi. Kötü goller yedik ama çabamız iyiydi."