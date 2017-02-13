Haber: Aysun Beykoz

Son 8 haftada sadece 1 galibiyet alabilen, sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan ve 5 mağlubiyet alarak ilk 2 ve play-off iddiasının çok uzağında kalan Boluspor'da taraftar tepkileri artmaya başladı. Özellikle Fuat Çapa ve futbolculara öfke artmaya başlarken, bazı taraftarlar ise maç biletlerini yüklettikleri Passolig kartlarını yırtmaya başladı. Tribünde taraftar sayısının giderek azaldığı dönemde alınan kötü sonuçlar taraftarları maç bileti almaktan iyice vazgeçirmişe benziyor. İşte bu kare Boluspor'u bu hale getirenlerin suçu.