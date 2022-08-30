Köyler Arası Turnuvanın Final maçı  şölene dönüştü

Haber: Uğur Balaban

Karaçayır Spor Tesisleri’nde oynanan final maçında Bahçeköy Tekkedere Köyü’nü 1-0 mağlup ederek Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda kupanın ilk sahibi oldu. Yaklaşık bir aydır süren ve büyük heyecana sahne olan köyler arası futbol turnuvası sona erdi. Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 28 takımın katıldığı turnuvada şampiyon belli oldu. Karaçayır Spor Tesisleri’nde oynanan final mücadelesinde Bahçeköy ile Tekkedere Köyü karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın 52’inci dakikasında eşitlik bozuldu. Sol kanattan gelişen atakta Kamil Karadaş’ın yerden ortasına ön direkte düzgün bir vuruş yapan Cahit Turan takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın son dakikalarında büyük heyecan yaşanırken, sahadan 1-0 galip ayrılan Bahçeköy Turnuvanın Şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın sonra büyük sevinç yaşayan Bahçeköy takımı taraftarları Karaçayır’ı yaktığı meşalelerle adeta şölen yerine çevirdi.

Turnuva’nın 3. sü Alıçören Köyü oldu

Final maçı öncesinde oynanan üçüncülük mücadelesinde ise Alıçören, Çatakören’i ilk ve ikinci yarıda bulduğu birer golle 2-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

Özcan “Burada Köylüler Köylerine Sahip Çıkmayı Yeniden Hatırladı”

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Biz sözde değil özde Boluluyuz ve sözde değil özde spor severiz. Yaptıklarımızla da bunu göstermek istiyoruz. Boluspor düşme hattına girdi. Sahip çıkmamız gerektiğinde aslanlar gibi sahip çıktık ve takımımız ligde kaldı. Sonrasında mahalleler arası futbol turnuvası yaptık. Mahalle takımlarımız çocuklarımız burada mücadele ettiler. O heyecanı gördükten sonra Bahçeköy muhtarımız Mustafa kardeşimiz ziyarete geldi. Bu fikrimi ona açtım. Dedim ki ‘Mustafa köyler arası bir futbol turnuvası düzenleyelim.’ O da çok iyi olur başkanım dedi. Ondan sonra sağolsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanımız, muhtarlarımız, dernek başkanlarımız hepsi sahip çıktı ve bize bu heyecanı yaşattılar. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü burada köylüler köylerine sahip çıkmayı yeniden hatırladı. Burada birbirini tanımayan çocuklar birbirini tanımış oldu. Herkes köyüne nasıl sahip çıktı gördük. Sonuçta dostluk kazandı, kardeşlik kazandı. Sonuçta unuttuğumuz bir geleneğimizi hatırladık ve tekrar köylerimizi böyle tatlı bir rekabet içerisine soktuk. Bu birinci kupaydı. Kazanan Bahçeköy’ü, finalde mücadele eden Tekkedere Köyü tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl hem mahalleler arası, hem de köyler arası turnuvalar devam edecek. Hep birlikte yapacağız bunu. Ayrıca ilçe köyleri de katılmak istiyor. Bunları da komite ile istişare ederiz. İnşallah ikinci başkanlık kupasını çok daha fazla bir katılımla belki de Bolu şehir stadında hep birlikte gerçekleştiririz” diye konuştu.

“Bu millete, bu vatana, bu Bolu’ya sevdanın işaretidir”

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise “Şampiyon Köyler Arası Futbol Turnuvasını ilk başladığı günden bu yana vaktimiz müsaade ettikçe gelip takip ettik. Bir Bolulu olarak hemşerilerimin yanında bu futbol turnuvasını görünce bir kez daha Bolu’nun, bu coğrafyanın, bu medeniyetin bir evladı olmaktan dolayı gurur duydum. Bir an önce maç seyrederken sizler de gördünüz, kardeşlerimizden bir tanesi sakatlanınca her iki takımın futbolcuları da yanına gitti. Çünkü orada kardeşlik vardı, dostluk vardı. Ben bu minvalde bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Gayet centilmence ve Köroğlu’nun torunlarına yakışır birer mücadele çıkarttılar. Bahçeköy muhtarımız ile görüşmüştük, onun bu fikri bugün hayat buldu. Çok şükür birincilerimiz, ikincilerimiz, üçüncülerimiz var ama kaybedenimiz hiç yok. Yine dostluğun kazandığı bir müsabakaydı. Organizasyon komitesini ve tüm muhtarlarımızı da tebrik ediyorum. Tribünlerde kadın, çocuk, genç, yaşlı büyük bir aidiyet duygusu ile maçları takip ettiler. Bu millete, bu vatana, bu Bolu’ya sevdanın işaretidir” diye konuştu.