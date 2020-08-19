Kral Geri Döndü

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor ile sözleşmesi devam eden golcü oyuncu tedavisi tamamlandıktan sonra ekibimizin hazırlık kampının 2. gününde takımla birlikte çalıştı. İlk günü düz koşuyla geçiren Rydell'in oldukça istekli olduğu, yeni sezona hazır girmek istediği öğrenildi. Tecrübeli golcü geçen sezonun ikinci yarısında Adana’da oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanarak yaklaşık 8 ay takımından ayrı kalmıştı. Poepon’un yokluğunda Boluspor büyük sıkıntı yaşarken, Boluspor’u kurtaran isim ise Gökhan Sazdağı olmuştu.