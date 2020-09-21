Kritik 1 Puan

Haber: Erdal Tanrıverdi

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Erkan Bulut

Adana Demirspor: Zubas,Tarık, Tayyib, Rassoul, Okan, Sinan (89.dk.Süleyman), Hasan, Traore (58.dk.Samet Ali), Dibba, Sedat (46.dk.Kosecki), Mehmet Akyüz (68.dk.Aosman)

Boluspor: Mosquera, Muhammed Bayır, Fethi, Ali, Oğuzhan, Bekir, Tugay (79.dk.Burak Bekaroğlu), Gökhan (70.dk.Abdullayev), Marlinho (46.dk.Burak Asan), Mihajlovic (56.dk.Melih), Mertan (69.dk.Hamza)

Goller: 43.dk.Sedat (A.Demirspor), 45.dk.Penaltıdan Merthan (Boluspor)

Sarı Kart: 90.dk.Kosecki (A.Demirspor)

Maçtan Dakikalar

2.dakika: Mehmet Akyüz cezasahası dışından plaseyi yaptı, Mosquera köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

5.dakika: Kullanılan köşe atışına iyi yükselen Mehmet Akyüz'ün vuruşunda top az farkla auta gitti.

13.dakika: Dippa çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

29.dakika: Hasan cezasahası içinde çok sert vurdu, Mosquera bir kez daha golü önledi.

33.dakika: Cezasahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sedat kötü vurunca takımını golden etti.

41.dakika: Sinan yerden vurdu, top az farkla auta gitti.

42.dakika: Dippa getirdi, savunmadan seken topa Mehmet Akyüz çok sert vurdu, top yan ağlara gitti.

43.dakika (GOL): Sedat dönerek güzel vuruş yaptı, direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0.

45.dakika: Sedat'ın yaptığı hareket sonrası Boluspor penaltı kazandı.

45.dakika (GOOLL): Merthan penaltıyı kullandı, Boluspor 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

46.dakika: Gökhan sert vurdu, top üstten auta gitti.

65.dakika: Merthan'ın zayıf vuruşunda top kalecide kaldı.

80.dakika: Dippa sert vurdu top yan ağlara takıldı. Maç 1-1 berabere bitti.