Kritik Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

21 Mart Pazar günü saat 16.00’da Ankaraspor’a konuk olacak Beypiliç Boluspor’da hazırlıklar teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular ısınma koşusunun ardından, taktik çalışması yaptı. Antrenman soğuma çalışmasıyla sona erdi.

Boluspor’da yapılan çalışmada, teknik direktör Reha Erginer’in oyuncuları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı. Boluspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına hafta sonu maç gününe kadar yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Ligde oynadığı 26 maçta 29 puan toplayan Boluspor’da, son 5 maçta alınan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12. Sırada bulunan ekibimizde bu maça dönüm noktası gözüyle bakılıyor. 12. Sırada olmasına rağmen rakiplerini ensesinde hisseden Boluspor’da Akhisarspor yenilgisi sonrası şimşekleri üzerine çekmişti. Kırmızı beyazlı ekibimizde kalan maçlarda puan kayıpları devam ederse, düşme tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:24