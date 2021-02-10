Kritik maçın hazırlıkları sürüyor

TFF 1. ligin 21. Haftasında kendi sahasında lider Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor, çalışmalarına tesislerde devam ediyor.

Kritik maçın hazırlıkları sürüyor

Haber: G. Deniz Bakır

14 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Giresunspor’u konuk edecek Boluspor’da hazırlıklar teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular ısınma koşusunun ardından, taktik çalışması yaptı. Antrenman soğuma çalışmasıyla sona erdi.

Boluspor’da futbolcuların çalışmalardaki hırsı göze batarken, teknik direktör Reha Erginer’in oyuncuları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı. Boluspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına hafta sonu maç gününe kadar yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Ligde oynadığı 20 maçta sadece 19 puan toplayabilen Boluspor’da, son 8 maçta alınan 6 mağlubiyet 2 galibiyet taraftarın büyük tepkisini topladı. Son üç maçından yenilgiyle ayrılan kırmızı beyazlı ekibimizde kalan maçlarda puan kayıpları devam ederse, düşme tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı.

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