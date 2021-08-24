Kritik maçta kazanan Erzurumspor

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk ettiği Bursaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın son anları oynanırken stadyumun elektrikleri kesildi. Oyun yaklaşık 20 dakika süreyle durdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ilk yarının 37. dakikasında Emirhan Aydoğan Bursaspor'un kazandığı penaltı atışını gole çeviremedi. İkinci yarının 58. dakikasında Aykut Akgün'ün kendi kalesine attığı gol ile 1-0 geriye düşen Bursaspor 68. dakikada Ofosu ile skoru 1-1'e getirdi. 86. dakikada Novikovas ile tekrar öne geçen Erzurumspor mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Erzurumspor ilk galibiyetini alırken Bursaspor ikinci maçlar sonunda bir puanda kaldı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Kazım Karabekir Staduyum'unda elektrikler gitti ve mücadele 14 dakika uzadı mücadele elektrikler geldikten sonra kısa bir süre devam etti ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Maçın önemli anları

5’inci dakikada Novikovas, sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda topu kornere gönderdi.

23’üncü dakikada Novikovas’ın sol kanattan kullandığı köşe atışına yükselen Aykut Demir’in kafa şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

33’üncü dakikada BB Erzurumspor ceza alanı önünde Burak Altıparmak’ın kafasıyla indirdiği topa Mustafa Yumlu müdahale edemedi. Ceza alanı çizgisi önünde Tim Matavz’ın dokunduğu top kaleci Jakub Szumski’de kaldı.

35’inci dakikada Bursaspor atağında Aykut Demir’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi.

37’nci dakikada Bursaspor kaptanı Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı atışında topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

56’ncı dakikada Orhan Ovacıklı’nın ortasında Mustafa Yumlu, kale sahası önünde buluştuğu topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

58’inci dakikada kazanılan faul atışını Novikovas kullandı, Bursasporlu Aykut Akgün, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

66’ncı dakikada Massimo Bruno’nun ortasına gelişine sert vuran Reagy Ofosu’nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

79’uncu dakikada BB Erzurumspor yarı sahasını geçen Tim Matavz’ın sert şutunde kaleci Jakub Szumski iki hamlede topu tutabildi.

81’inci dakikada Orhan Ovacıklı’nın ortasında Oltan Karakullukçu’nun kafa şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

86’ncı dakikada Novikovas’ın sağ çaprazdan ceza alanına yaklaşırken sert vurdu top ağlara gitti: 2-1.

90+5'inci dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında Novikovas, ceza alanı içindeki Eren Tozlu’ya pas çıkardı. Eren Tozlu’nun gelişine sert şutunda kaleci Erhan Erentürk topu son anda uzaklaştırdı.