Kritik maraton başlıyor!

Haber: Esra Perçin

TFF 1. Lig’de 1 puanla 16. Sırada yer alan Boluspor bu haftadan itibaren 8 iç 6 dış saha maçı oynayacak. Kırmızı-Beyazlılar, Altay, Ümraniyespor (D), İstanbulspor, Balıkesirspor (D), Giresunspor, Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor, Altınorduspor (D), E.G.Menemenspor, Hatayspor (D), Fatih Karagümrükspor, Akhisarspor (D)ve Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

HEPSİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Altay maçıyla ligde yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi. Bulak, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Tabi ki her takımın inişli çıkışlı günleri olabilir. Biz de bir galibiyetle bu fitilin ateşleneceğini düşünüyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah devreyi istediğimiz noktada bitireceğiz” İfadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 15:06