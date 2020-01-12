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Kubilay Resmen Boluspor’da

Boluspor’a transfer olacağı günler önce öğrenilen Kubilay Türk Yılmaz’ın transferi resmi siteden de açıklandı.

Kubilay Resmen Boluspor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle; “Kulübümüz, BtcTürk Yeni Malataspor’dan Avusturya doğumlu santrafor Kubilay Türk Yılmaz’ın geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”

Kubilay Türk Yılmaz kimdir?

9 Temmuz 1996, Avusturya doğumlu olan Yılmaz, santrafor mevkiinde oynamaktadır. Futbola Slovan HAC altyapısında başlayan genç futbolcu, Rapid Wien altyapısı, 1.SC Znojmo ve Spartak Trnava takımlarında forma giymiştir. 2019-2020 devre arası transfer döneminde BtcTürk Yeni Malatyaspor’a transfer olan Kubilay Türk Yılmaz sezonun ikinci yarısında Boluspor forması giyecektir. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 12 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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