Kubilay Resmen Boluspor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle; “Kulübümüz, BtcTürk Yeni Malataspor’dan Avusturya doğumlu santrafor Kubilay Türk Yılmaz’ın geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”

Kubilay Türk Yılmaz kimdir?

9 Temmuz 1996, Avusturya doğumlu olan Yılmaz, santrafor mevkiinde oynamaktadır. Futbola Slovan HAC altyapısında başlayan genç futbolcu, Rapid Wien altyapısı, 1.SC Znojmo ve Spartak Trnava takımlarında forma giymiştir. 2019-2020 devre arası transfer döneminde BtcTürk Yeni Malatyaspor’a transfer olan Kubilay Türk Yılmaz sezonun ikinci yarısında Boluspor forması giyecektir. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında 12 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı.