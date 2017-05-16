Haber: Aysun Beykoz

Türkiye şampiyonluğuna koşan Bolu Spor Lisesi Hentbol Takımındaki abilerinin izinden giden hentbolcularımız Türkiye 3.sü olarak kupayı Bolu’ya getirdi. Temsilcimiz ilk gün oynadığı maçta Batman’ı 20-18 yendi. Ekibimiz 2.gün maçında Kırşehir’e 24-19 yenilmesine rağmen 3.gün Rize’yi 20-17 mağlup etmeyi başardı. Gruplarda sadece Kırşehir’e kaybeden temsilcimiz çapraz eşleşmede diğer grubun 1.si Bursa ile karşı karşıya geldi. 23-16 yenilince final şansını kaybetti ve 3.lük-4.lük maçı oynamaya hak kazandı. Temsilcimiz rakibi Ankara’yı 22-19 yenerek Türkiye 3.sü oldu. Hentbolde 81 il arasında ilk 3’e giren takımımız tarih yazdı. Tarih yazan takımımız antrenörlüklerini Bekir Özsever ve Bayram Kaya yaptı.