Küçük Şehrin Büyük Öyküsü

Bolu, Karadeniz’de bulunan küçük bir ilimizdir. Yüzölçümü küçük olan ilimizin doğal güzellikleri turistleri ve bölge halkını her zaman büyüler. Öyle ki özellikle tatil için oldukça ideal ve sessiz bir yerdir. Şehrin öyküsü küçük olsa da insanlarının öyküsü her zaman büyüktür. Günlük koşuşturma içinde kendi şehirlerinin takımı olan Boluspor’a olan desteklerini her fırsatta dile getirirler. Bu destek sadece sözlü destekle sınırlı değildir. Her maç takımla beraber aynı heyecan yaşanır ve deplasmanlarda takım yalnız bırakılmaz. Ayrıca takım ürünleri alınarak her zaman takıma destek olmaya çalışılır. Bolu’da çocuklar küçüklükten Boluspor haberleri alışır ve ilk öğrendikleri şeylerin başında Boluspor gelir. Bolu halkı gibi oyuncular da takımı her koşulda sahiplenir. Geneli yerli oyunculardan oluşan Boluspor’un her parçasını sahaya ruhunu yansıtır. Oyuncuların öncelikli hedefleri kazanmak ve taraftarı mutlu etmektir. Bu sebeple oynadıkları oyunu her zaman bir üst seviyeye taşımaya çalışırlar. Sahaya her zaman kaliteli ve tatmin edici bir futbol sunmaya çalışırlar. Boluspor kurulduğu 1965’ten bugüne kadar önemli zaferlere imza atmış ve bir dönem Süper Lig’de boy göstermiş bir takımdır. Türk futboluna ve Anadolu futboluna oldukça önemli katkılarda bulunmuştur. Kendi öyküsünü yine tamamen kendi emekleriyle yazan takım iyi günde de kötü günde de kalitesinden ve karakterinden asla vazgeçmemiştir. Takım olma ruhunu her zaman benimseyen taraftar ve oyuncular ile iyi sonuçlarda da kötü sonuçlarda da hep güzel şeylere, güzel günlere inanılmış ve bunun için çalışılmıştır. Bütün sportif başarılardan önce taraftarı mutlu etme ve taraftarla bütün olma başarısı önemsenmiş ve bu yönde çalışılmıştır. Boluspor mantalitesi de bu noktada başlar. Her şeyden ve her koşuldan önce gerçek bir takım olmak, gerçek bir aile olmak için çalışılır. Bu aşamadan sonra sportif başarılar, galibiyetler ve şampiyonluklar peşi sıra gelerek takımı hep bir adım ileri taşır.