Haber: Gönül Olutürk

Sebenspor Küçükler Ligi Hentbol Takımı İstanbul Üniversitesini 2’ye katladı: 34-17.

Hentbolde 2.liglerde küçükler ligi uygulaması yapılıyor ve küçükler liginde a takımların oynadığı takımların alt yapıları maçlar yapıyor. Oynanan maçlar sonucunda alınan puanın %20’si A takım puanına ekleniyor. Sebenspor alt yapılarda Türkiye’de elde ettiği dereceler milli takıma gönderdiği milli sporcular var. Bu sebepten alt yapılarda Sebenspor’un gücü bariz bir şekilde hissediliyor. Sebenspor erkek hentbol takımı olarak geçen sene elde ettiği Türkiye derecelerine bir yenisini katmak istiyor ve Bolu’nun ismini en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Temsilcimiz bu hedef için oynadığı maçta İstanbul Üniversitesi’ni 34-17 ile geçti ve sporseverleri mutlu etti.