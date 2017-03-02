Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da oynanacak olan müsabakalar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakalara Karabük Gençlik Spor Kulübü, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü, Altay, Karabağlar Atatürk TML.GSK, Aydın PTT Spor Kulübü, Sebenspor Kulübü ve İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü takımları katılacak. Küçükler Ligi 1.etabı Aydın'ada yapılmış olup temsilcimiz Sebenspor 3'te 3 yaparak 2.etap için diğer takımlara göz dağı verdi. Sebenspor Bolu'da oynanacak olan 4 maçı da alarak Küçükler Ligi şampiyon olmak istiyor. Hedef toplanan puanların % 10'unu A takım puanlarına ilave ettirmek.