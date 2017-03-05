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05 Mart 2017 Pazar
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    • Küçüklerde Şampiyon Belediyespor

    Küçükler 2.Etap Hentbol Bayan Liginde Bolu Belediyespor şampiyon oldu.

    05 Mart 2017 Pazar 12:07
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    Küçüklerde Şampiyon Belediyespor

    Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan antrenör Sercan Marangoz şunları söyledi: “

    Küçükler ligi 2.Etap maç sonucu: BOLUBELEDİYESPOR 15 – 12 Kastamonu GSK#Yenilgisiz Namağlup olarak küçükler ligini şampiyon olarak tamamlayan sporcularımızı tebrik ederim# Ayrıca bu çocuklarımıza desteklerini esirgemeyen Bolu Belediyespor yönetim kurulumuza, antrenör arkadaşlarım @erhaozdemir @busragunduz00 hocalarıma,okul beden eğitimi öğretmenlerimize ve sporcu ailelerimize teşekkür ederiz#HENT-BOLUBELEDİYESPOR#”

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