Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan antrenör Sercan Marangoz şunları söyledi: “

Küçükler ligi 2.Etap maç sonucu: BOLUBELEDİYESPOR 15 – 12 Kastamonu GSK#Yenilgisiz Namağlup olarak küçükler ligini şampiyon olarak tamamlayan sporcularımızı tebrik ederim# Ayrıca bu çocuklarımıza desteklerini esirgemeyen Bolu Belediyespor yönetim kurulumuza, antrenör arkadaşlarım @erhaozdemir @busragunduz00 hocalarıma,okul beden eğitimi öğretmenlerimize ve sporcu ailelerimize teşekkür ederiz#HENT-BOLUBELEDİYESPOR#”