Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan mücadelelerde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyonluğu dün garantilemişti. Bugün oynanan maçlarda ise Mudurnu Hacımusalar Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu’nu 2-0 yenerek 4.oldu. Günün son maçında 50.Yıl Ortaokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu’nu çekişmeli bir oyunun ardından 2-1 yenerek 2.liği elde etti. Maçı kaybeden Milli Egemenlik Ortaokulu 3.olurken mücadeleler sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.