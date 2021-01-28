Haber: C.Kutay Aykan

20 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, Ümit Milli Takım'ın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampında açıklamalarda bulundu.

"Milli takım kampı güzel geçiyor"

Ümit Milli Takıma çağırıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren İsmail Çokçalış, "Kampımız çok güzel geçiyor, İstanbul'da da güzel bir hava var. Yeni arkadaşlar edindik ve güzel bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"Takım olarak iyiyiz ve kenetlendik"

Bursaspor'da iyi bir ortam yakaladıklarını söyleyen 20 yaşındaki sağ bek, "Takımı sadece benim üzerimden konuşmak doğru olmaz, hepimiz takım olarak iyiyiz ve kenetlendik. Takım oyunu da oynadığımız için bireysel olarak öne çıkmaya yansıyor" diye konuştu.

"Uzun yıllar A Milli Takım formasını giymek istiyorum"

Önceliğinin Bursaspor'un başarısı olduğunu söyleyen Çokçalış, "Bursaspor'a iyi hizmet ederek, güzel başarılara imza atmak ve uzun süre A Milli Takım'da forma giymek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Bursaspor'un başarısını öncelik olarak belirlediğini söyleyen genç oyuncu, "Öncelikle Bursaspor'u hak ettiği yere çıkarmamız lazım. İyi de gidiyoruz ve başarılıyız. Bursaspor'da uzun süre forma giyip, kulübüme para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.