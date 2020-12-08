"Kulüp Yönetimi Her Zaman Yanımızda"

Haber: Aysun Beykoz

Kulüp resmi sitemize açıklamalarda bulunan Buse Nur Orhan şunları söyledi;

"YAKALADIĞIMIZ RİTMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Öncelikle bu yıl sezon başı hazırlıklarında Pandemi nedeniyle tüm takımlar gibi sıkıntılar yaşadık. Her kulüpte olduğu gibi karantina süreleri antrenman yapmamızı engelledi. Evlerimizde spor yapmaya çalıştık, hocalarımızın yardımıyla, Pandemi kısıtlamaları kalkınca kısa zamanda toparladık ve çok çalıştık. Son oynadığımız Bursa maçına gerçekten isteyerek çıktık ve aldık yenilmezlik serimizi bozmadık. 2 şansız maç beraberliğimiz, 3 maç galibiyetimiz var ve şu anda güzel bir ritim tutturduk. Bu ritmi takım arkadaşlarım ve hocalarımla beraber sürdürmek istiyoruz.

"HEDEFİMİZ BOLUNUN ADINI DUYURMAK"

Bu sezonda hedefimiz sıralamada ilk 5’in içinde bitirmek ve tabiki sonrasında süper lige çıkmak. Süper ligde tecrübe edineceğimize daha iyi maçlar göreceğimize ve elimizden geleni yapacağımıza eminim. Hentbol'da ilimizin adını duyurmak ve halkımıza da hentbolu tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Pandemi olmadan önce halkımızda yavaş yavaş maçlarımıza katılıp maçlar için desteklerini verdiler. Bu zamanda halkımızda Bolu hentbol takımını ne kadar sosyal medyadan takip ederse ya da maçlarımızı canlı yayından izlerlerse, bizi çok mutlu ederler.

"İLİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Kulüp yönetimimiz her zaman bizim yanımızda. Onlarda bize hep destek veriyorlar. Bizimde hedefimiz yükseldikçe beklentilerimiz de yükseliyor. Kulübümüzü en güzel şekilde temsil edip Bolu halkımızdan maddi, manevi desteklerini bekliyoruz. Bu sezon inşallah hocalarım, benim ve takım arkadaşlarım için güzel geçer ve hep birlikte elimizden geleni yapacağız.