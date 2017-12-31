Haber: Esra Öztürk

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı. Toplantıda konuşulan konulara da değinen Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulüplerin isteği üzerine TFF 1. Lig’in ikinci devresinin 1 hafta geç başlaması önerisinde bulunduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye Futbol Federasyonu bu önerimize sıcak bakarak bu konuyu değerlendireceklerini belirttiler. Gerekli açıklama gelecek günlerde yapılacak. Transfer döneminin yeni başlayacak olması nedeniyle ve yeni oyuncuların takımlara daha iyi adapte olması için bu 1 haftalık süreç bizim içinde çok iyi olacaktır.”