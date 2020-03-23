Kulüpler borsada dibe vurdu!

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye'de borsada işlem gören Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da koronavirüs nedeniyle borsada büyük kayıplar yaşadı. Dört büyük kulübün hisseleri yüzde 40-50 bandında değer kaybı yaşadı.

BÜYÜK KULÜPLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Kulüpleri çok zor günler bekliyor. Spor müsabakalarının iptali de kulüpleri ekonomik yönden olumsuz etkileyecek. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde kulüpler ekonominin her alanında sıkıntı yaşayacak. Zaten Türkiye'deki kulüpler de ekonomik olarak sıkıntı içerisindeydi. Koronavirüs nedeniyle futbol kulüplerimiz ekonomik olarak daha da kötü etkilenecektir" dedi.