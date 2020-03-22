Kulüpler ertelemeden memnun

Haber: Volkan Yılmaz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında liglerin ertelenmesiyle ilgili, "Kararı son derece olumlu buluyorum. Ortada küresel bir salgın var." dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Kararı olumlu buluyorum

Fatih Mert, MKE Ankaragücü Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti. Mert, liglerin ertelenmesi ile ilgili alınan kararı son derece olumlu bulduklarını vurguladı. "Ortada küresel bir salgın var. Bütün dünya bundan etkilendi. Bizler de spor kulüpleri olarak etkileniyoruz. Devletimizin zamanında aldığı tedbirler sayesinde ülke olarak inşallah bu salgını en hasarsız şekilde atlatacağız."

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Doğru karar verdiğini düşünüyorum

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ligleri erteleyerek doğru karar verdiğini düşünüyorum. Keşke daha erken alınsaydı ve takımlar antrenman yapmak zorunda kalmasaydı. Futbolun paydaşlarının düşüncelerine, duygularına kayıtsız kalınmayarak yanıt verildiği için ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Cavcav, zor günlerin tez zamanda geride kalmasını diledi.

"Sporcularımızın, teknik heyetimizin, personelimizin, tedirginliklerinin bir nebze olsa azalması, belirsizliğin bir nebze giderilmesi, başkan olarak beni mutlu etti. Herkesten ricam, kendilerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Avrupa'daki, Çin'deki korkutucu rakamları ülkemizde görmemek için birbirimize temas etmeden dayanışma içinde olmalıyız. Mümkün mertebe evlerimizde kalalım."

Giresunspor Kulübü Başkanı Eren: Önemli olan insan sağlığı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların ertelenmesini olumlu bulduklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı değerlendiren Eren, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti. Karara saygı duyduklarını dile getiren Eren, "Önemli olan insan sağlığı. Doğru bir karar verildi." dedi. Eren, futbolcuların yurt dışına çıkışlarına izin vermediklerini aktardı. "Hepsinin yurt içinde kalmalarını istiyoruz. Belli bir ara verdikten sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda antrenman programı belirlenecek. Yarın galiba ligin ne zaman oynanmasının planlandığıyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biz de onu bekliyoruz."

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Olumlu olduğunu düşünüyorum

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Öksüz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı değerlendirdi. Öksüz, "Gönlümüz liglerin seyircisiz olarak devam etmesinden yanaydı. Gençlik ve Spor Bakanı'mız ile federasyon başkanlarının yaptığı toplantıdan böyle bir karar çıktı. Ortaklaşa alınan bir karar. Alınan karara saygılıyız. Olumlu olduğunu düşünüyorum” dedi. Hasan Hilmi Öksüz, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesiyle belirsizliğe son verildiğini vurgulayarak, "Karar bana göre müsbet. Birkaç gün önce alınsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarını yapmıştık. Ancak erteleme kararı çıktı. Memnun olduk. Bir sıkıntı yok. İnşallah müsait bir zamanda ligin tekrar başlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.